Ci saranno anche persone non famose nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Lo ha annunciato Pier Silvio Berlusconi durante una conferenza stampa che ha tenuto quest’oggi all’ora di pranzo.

“Vorremmo provare a fare una nuova L’Isola dei Famosi, vorremmo riportare le storie e una narrazione più profonda al centro del programma. Vladimir Luxuria pensiamo sia la scelta giusta [per la conduzione, ndr], ho grande ammirazione e stima, è una bella storia avendo giocato tutte le parti”.

Come ricordiamo, infatti, Vladimir Luxuria ha una lunga storia con L’Isola dei Famosi: è stata concorrente, ha fatto l’inviata ed è stata opinionista. Le mancava giusto solo la conduzione.

“Il cast sarà misto, come al Grande Fratello, in questo modo ti dà la possibilità di scegliere sulle storie più forti”.

Cast de L’Isola dei Famosi 2024, Pier Silvio apre le porte ai non famosi

Questa non è la prima volta che le persone non famose possono ambire a partecipare al reality show. Un nutrito gruppo di Nip ha già avuto la possibilità di far parte del cast della quinta edizione (nel 2007); della sesta edizione (nel 2008); della settima edizione (nel 2009) e dell’ottava e ultima edizione Rai (nel 2010). Fra loro ricordiamo le gemelle DeVivo, Davide Di Porto e il bidello Carlo Capponi.

Fra i nomi che sarebbero stati contattati ci sono Elisa Di Francisca, Rossella Erra, Joe Bastianich e Alan Friedman. L’ex iena Mary Sarnataro si è invece candidata. Nel dubbio io ho già stilato la lista dei 10 naufraghi che mi piacerebbe vedere in Honduras.