Cassyette 📣Dopo aver aperto il concerto dei Sum 41 ad ottobre a Bologna, torna in Italia come headliner la cantante inglese Cassyette! ✨ La data:

📆6 aprile 2023 | Segrate (Mi), Circolo Magnolia 👉Biglietti in vendita dalle ore 11.00 del 28 ottobre! Scopri i dettagli: