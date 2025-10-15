Cassini: La Missione di NASA ed ESA che ha Svelato Saturno

Oggi celebriamo il 27° anniversario del lancio della missione Cassini, realizzata da NASA e ESA per studiare Saturno e le sue lune. Il veicolo spaziale, composto dalla sonda Cassini della NASA e dal lander Huygens dell’ESA, è stato lanciato da Cape Canaveral ed ha dedicato quasi 20 anni all’esplorazione dello spazio, con 13 anni di orbita attorno a Saturno.

Durante la sua missione, Cassini ha scoperto sette nuove lune che orbitano attorno a Saturno, tra cui Methone, una luna di forma ellittica e superficie incredibilmente liscia. Inoltre, ha effettuato un sorvolo ravvicinato della luna Phoebe, catturando immagini dettagliate.

Uno dei momenti salienti fu il 1° luglio, quando Cassini entrò in orbita attorno a Saturno, diventando la prima sonda a farlo. Il giorno successivo, effettuò il suo primo sorvolo di Titan, la luna più grande di Saturno, e successivamente il lander Huygens si posò su di essa, raccogliendo oltre 350 immagini della sua superficie.

Un’altra scoperta significativa avvenne con il sorvolo ravvicinato di Encelado, dove Cassini rilevò plumes d’acqua e sostanze chimiche, suggerendo che questo fosse il miglior luogo nel sistema solare per cercare segni di vita.

Cassini ha anche osservato una tempesta catastrofica sulla superficie di Saturno e ha esplorato molte altre lune prima di essere distrutta nel 2018. La missione ha fornito un’incredibile quantità di dati, contribuendo in modo significativo alla nostra comprensione di Saturno e dei suoi satelliti.