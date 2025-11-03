19.3 C
Roma
lunedì – 3 Novembre 2025
Animali

Cassetta per Animali Non Desiderati in Svizzera: Una Novità

Da stranotizie
Nel Canton Berna è stata inaugurata la prima cassetta in Svizzera dedicata agli animali domestici non più desiderati. Questa iniziativa, promossa dalla fondazione Tierklappe, ha l’obiettivo di ridurre l’abbandono di conigli, porcellini d’india e altri roditori, con la possibilità di ampliare il progetto in futuro.

La cassetta, situata vicino al parcheggio del castello di Hünegg, è realizzata in legno e dotata di videocamera, ventilatore e pannello solare. Qui, è possibile lasciare gli animali in modo anonimo. La fondazione si occupa quindi di recuperare, esaminare e curare gli animali, che saranno disponibili per l’adozione dopo circa due mesi.

Gelsomino Reinhard, presidente della fondazione, ha dichiarato che l’iniziativa serve non solo come rifugio per gli animali domestici, ma anche come stimolo per azioni di prevenzione e sensibilizzazione. La cassetta non intende rendere più facile l’abbandono degli animali, ma piuttosto offrire un’alternativa all’indifferenza verso il loro benessere.

