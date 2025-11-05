19.6 C
Roma
mercoledì – 5 Novembre 2025
Animali

Cassetta per animali in Canton Berna, rifugio contro abbandono

Da stranotizie
Cassetta per animali in Canton Berna, rifugio contro abbandono

Nel Canton Berna è stata creata la prima cassetta per animali domestici, un rifugio sicuro per conigli e roditori. Ideata dalla fondazione Tierklappe, questa iniziativa mira a prevenire l’abbandono degli animali offrendo un’alternativa responsabile per chi non può più prendersene cura.

La cassetta, situata vicino al parcheggio del Castello di Hünegg, è un piccolo rifugio in legno che accoglie animali come conigli e porcellini d’India. È equipaggiata con una videocamera, ventilazione automatica e un pannello solare. Chi desidera abbandonare un animale può farlo in modo anonimo e sicuro, evitando i rischi legati all’abbandono. L’intento non è incentivare la rinuncia, ma fornire una soluzione umana a chi si trova in difficoltà.

Il funzionamento è semplice: l’animale, preferibilmente in un trasportino, viene inserito all’interno della cassetta. Un sistema di telecamere segnala automaticamente l’arrivo al team Tierklappe, che recupera l’animale entro 45 minuti. Questo viene visitato da un veterinario e accolto in una casa temporanea per il recupero. Se non viene reclamato entro due mesi, l’animale sarà disponibile per l’adozione responsabile, previa verifica delle condizioni da parte dell’associazione.

Attualmente, il progetto è pensato per roditori e piccoli mammiferi, ma c’è l’intenzione di estenderlo anche ad altre specie in futuro. La fondazione, supportata dalla Fondazione del Castello di Hünegg, si impegna a sensibilizzare la comunità sulla questione dell’abbandono, promuovendo un modo più etico di interagire con gli animali.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
I laghi artificiali da scoprire nel Trentino Alto Adige
Articolo successivo
Capodanno a Roma: la magia della Rome Parade musicale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.