Cassetta per animali in Canton Berna, rifugio contro abbandono

Nel Canton Berna è stata creata la prima cassetta per animali domestici, un rifugio sicuro per conigli e roditori. Ideata dalla fondazione Tierklappe, questa iniziativa mira a prevenire l’abbandono degli animali offrendo un’alternativa responsabile per chi non può più prendersene cura.

La cassetta, situata vicino al parcheggio del Castello di Hünegg, è un piccolo rifugio in legno che accoglie animali come conigli e porcellini d’India. È equipaggiata con una videocamera, ventilazione automatica e un pannello solare. Chi desidera abbandonare un animale può farlo in modo anonimo e sicuro, evitando i rischi legati all’abbandono. L’intento non è incentivare la rinuncia, ma fornire una soluzione umana a chi si trova in difficoltà.

Il funzionamento è semplice: l’animale, preferibilmente in un trasportino, viene inserito all’interno della cassetta. Un sistema di telecamere segnala automaticamente l’arrivo al team Tierklappe, che recupera l’animale entro 45 minuti. Questo viene visitato da un veterinario e accolto in una casa temporanea per il recupero. Se non viene reclamato entro due mesi, l’animale sarà disponibile per l’adozione responsabile, previa verifica delle condizioni da parte dell’associazione.

Attualmente, il progetto è pensato per roditori e piccoli mammiferi, ma c’è l’intenzione di estenderlo anche ad altre specie in futuro. La fondazione, supportata dalla Fondazione del Castello di Hünegg, si impegna a sensibilizzare la comunità sulla questione dell’abbandono, promuovendo un modo più etico di interagire con gli animali.