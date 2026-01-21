Casseruola in Ferro Emaillato 6.9L Amazon Basics

10.1 C
Amazon Basics Enamelled Cast Iron Casserole, Round, 6.9 L, Red

Scopri la Collezione Cucina di AmazonBasics

La casseruola in ghisa smaltata di AmazonBasics è una fantastica aggiunta per qualsiasi set di pentole. Con una capacità di 6,9 litri, è l’ideale per i piatti unici e può essere utilizzata per cuocere al forno, grigliare, stufare o arrostire i tuoi piatti preferiti.

Caratteristiche Principali

  • Realizzata in ghisa ad alta resistenza per una distribuzione e conservazione uniforme del calore
  • Finitura smaltata che non influisce sul sapore del cibo
  • Manici laterali per una presa stabile e sicura
  • Coperchio a tenuta sicura per mantenere il calore e l’umidità
  • Utilizzabile su tutti i piani di cottura, compresi forno, fornelli, griglia o barbecue

Vantaggi Pratici

  • Può essere utilizzata per marinare, cuocere e conservare il cibo
  • Facile da spostare grazie ai manici laterali
  • Coperchio a tenuta sicura per risultati di cottura eccezionali
  • Facile da lavare a mano con acqua calda e saponata

Consigli per l’Uso

  • Utilizzare utensili da cucina in legno, plastica o silicone resistente al calore per evitare di graffiare la finitura smaltata
  • Evitare di utilizzare detergenti a base di agrumi per proteggere la lucentezza esterna
  • Non lavabile in lavastoviglie

Acquista Ora e Scopri la Comodità della Cucina con AmazonBasics

Non perdere l’occasione di scoprire la comodità e la versatilità della casseruola in ghisa smaltata di AmazonBasics. Acquista ora e scopri come può semplificare la tua routine culinaria!

