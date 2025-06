Casse di previdenza: crescita a 124,7 miliardi nel 2024!

Il panorama economico attuale evidenzia significativi cambiamenti, influenzati dall’andamento dei mercati finanziari. Una recente relazione della Covip ha portato alla luce l’evoluzione delle attività delle casse di previdenza per il 2024.

Alla fine del 2024, le casse di previdenza detengono attività per un valore di 124,7 miliardi di euro, un incremento rispetto ai 114 miliardi del 2023. Questo aumento è attribuito al buon andamento dei mercati, in particolare quelli azionari. Gli investimenti si suddividono tra titoli di debito, che ammontano a 47,5 miliardi di euro (38,1% del totale), e titoli di capitale, pari a 24,3 miliardi (19,5%). Inoltre, gli investimenti immobiliari toccano i 19,7 miliardi di euro, rappresentando il 15,8% delle attività complessive.

Focalizzando sulle attività in economia italiana, queste raggiungono 46,5 miliardi di euro, il 37,3% del totale, di cui la componente immobiliare è la più rilevante con 17,1 miliardi. I titoli di Stato seguono con 15,5 miliardi. Infine, gli investimenti in titoli di imprese italiane restano stabili a 9,6 miliardi. Di questi, circa 852 milioni sono titoli di debito e 8,7 miliardi in titoli di capitale, inclusi 1,9 miliardi di partecipazioni nella Banca d’Italia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.milanofinanza.it