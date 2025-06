Cassazione su Stasi: semilibertà a rischio il 1° luglio

Il 1° luglio la Cassazione deciderà sui “criteri motivazionali” utilizzati dal Tribunale della Sorveglianza di Milano per concedere la semilibertà ad Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. La Procura generale ha contestato il provvedimento, non per revocare la semilibertà, ma per stabilire la correttezza motivazionale in relazione a alcuni criteri, focalizzandosi sull’intervista rilasciata a “Le Iene”.

Il colloquio televisivo è stato al centro dell’udienza del 9 aprile, durante la quale la Procura generale di Milano, rappresentata dalla sostituta Valeria Marino, ha espresso un parere negativo sulla semilibertà. Le modalità in cui Stasi ha rilasciato l’intervista, effettuata durante un permesso familiare, sono state criticate poiché tale permesso è destinato a momenti con la famiglia.

Nel frattempo, in attesa della decisione della Cassazione, Stasi continua a alternare lavoro esterno e permanenze nel carcere di Bollate.

Fonte: www.adnkronos.com