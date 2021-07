La Corte suprema di Cassazione, sezioni unite civili, ha stabilito che l’assicurazione deve coprire il danno da uso dell’auto anche in “zone private”. La sentenza riguarda una triste e dolorosa vicenda, la morte di Daniele Peresano, il bimbo di 16 mesi schiacciato nel 2008 dalle ruote del camper guidato dal nonno nel cortile privato della sua abitazione, ad Anzano, frazione di Cappella Maggiore in provincia di Treviso.

Ora, dopo la sentenza che ha stabilito l’operatività della copertura assicurativa, si dovrà tornare alla Corte di Appello di Milano per entrare nel merito dell’investimento di Daniele e della liquidazione dei danni. La parte lesa sono il papà, la mamma e i due fratelli, la controparte è la Vittoria Asscurazioni, Spa milanese. che assicurava il camper.

Per la legge italiana, la responsabilità civile dei veicoli copre solo se l’incidente avviene durante la circolazione stradale su “strade pubbliche o a queste equiparate”, non in zone private. Ma per la normativa europea il danno è riferito a “ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”. Per la prima volta, nel 2019, l’avvocato dei familieri del bimbo ucciso, Sandra Gracis, aveva chiesto che si facesse riferimento alla normativa europea, E aveva citato come leading case una sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue del 2014 relativa a un incidente, in Slovenia, provocato da un trattore durante una retromarcia nel cortile di una casa colonica nel corso del quale fu ferita una persona. Ebbene, in quella sentenza europea fu ribadito il principio giuridico secondo cui rientra nella nozione di “circolazione dei veicoli” qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso.

La tipologia dell’infortunio avvenuto in Slovenia può essere equiparabile, dunque, a quello del camper che in Italia ha ucciso il piccolo Daniele? La Corte d’Appello di Milano aveva risposto in termini negativi: i due casi nulla hanno in comune, aveva sostenuto, e dunque Vittoria Assiocurazioni Spa nulla doveva risarcire.

La terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione presieduta dalla dottoressa Adelaide Amendola, cui aveva fatto ricorso l’avvocato Alessandra Gracis per conto dei familiari del piccolo Daniele, avevano deciso di lasciare l’ultima parola alla Sezioni Unite che ora, dopo 13 anni di cause giudiziarie, hanno deciso una volta per tutte le sorti di questo processo. E di tutti quelli con le stesse caratteristiche. In sostanza, dovranno decidere se allineare o meno la normativa italiana a quella europea in tema di risarcimento danno auto.

La storia dell’assicurazione auto diventata obbligatoria nel 1969

Da quando esiste l’assicurazione obbligatoria auto, ovvero in Italia dal 24 dicembre 1969, data di promulgazione della Legge 990, poi trasfusa nell’art.122 del codice delle assicurazioni private del 2005 (nel quale si ribadiva il divieto di “porre in circolazione i veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”), vi era sempre stata la convinzione da parte di tutti gli operatori del diritto (giudici, avvocati, assicuratori) che la relativa copertura assicurativa, su tale norma strutturata, valesse solamente per gli incidenti avvenuti sulle strade pubbliche o sulle aree private sulle quali vi fosse però un traffico di autoveicoli equiparabile a quello esistente sulle vie pubbliche.

Di tanto in tanto, le banche dati davano però notizia di un’erosione di un tal principio, prevedendo l’operatività delle polizze di RC Auto anche nei cantieri edili, piuttosto che nei parcheggi sotterranei di un supermercato o nelle aree di una stazione di servizio (grazie al fenomeno della numerosa frequenza dei transiti), ma mai si era arrivati a ipotizzare che una tale assicurazione arrivasse a coprire anche quegli incidenti (e sono stati numerosissimi) avvenuti in aree non frequentate da un numero rilevante di autoveicoli, come i giardini privati, le autorimesse e tutti quegli spazi sui quali potesse esercitarsi la cd. circolazione fuori strada, come quella sulla battigia del mare o su qualche viottolo di montagna…

Il caso giuridico dell’investimento del piccolo Daniele Peresano

Il caso che è stato deciso oggi dalle Sezioni unite riguardava l’investimento mortale del piccolo Peresano Daniele di 18 mesi avvenuto il 16 maggio 2008 nel giardino dell’abitazione dei suoi genitori a Cappella Maggiore (TV), vicino a Vittorio Veneto, quando il camper di proprietà di una zia, sorella della madre e guidato dal nonno, finì per travolgerlo drammaticamente mentre gattonava sulla rampa di uscita dal garage, ristandovi ucciso.

La compagnia assicuratrice Vittoria assicurazioni non volle sentire ragioni e si oppose a ogni forma di risarcimento del danno per genitori e i due fratellini, resistendo per ben 11 anni nel processo civile iniziato davanti al tribunale di Milano nel 2010, avendo ottenuto sinora sempre ragione.

“Su quella drammatica vicenda – commenta l’avvocata Sandra Gracis – si è aperto adesso l’orizzonte di un successo insperato, favorito anche da una serie di pronunce della corte di giustizia europea che in qualche modo hanno sospinto la nostra corte di cassazione ad adeguarvisi. Non è più dunque lo spazio dove si possa svolgere una circolazione assimilabile per frequenza a quella di una strada pubblica a poter discriminare l’operatività o meno della copertura assicurativa obbligatoria, ma piuttosto l’esistenza di un incidente dipeso dalla circolazione di un autoveicolo conforme alle finalità di mezzo di trasporto dello stesso, a prescindere pertanto dalla sua ubicazione su di una strada pubblica o privata, frequentata o meno che fosse”.

È una piccola rivoluzione, sottolinea Gracis, che porterà per molte vittime la possibilità di essere risarcite dalle compagnie assicuratrici degli autoveicoli investitori o comunque responsabili, ma anche quella di usufruire della presunzione di responsabilità statuita dall’articolo 2054 primo comma del codice civile, norma anch’essa sinora ritenuta non operante nelle aree private e che invece adesso consentirà sol provandosi il nesso di causa tra la circolazione di un veicolo a motore e i propri danni, di poter far presumere la responsabilità esclusiva dell’investitore. Tale ulteriore ricaduta giuridica (anch’essa importantissima) renderà adesso più facile l’accesso al risarcimento diretto delle vittime nei confronti delle compagnie assicuratrici.