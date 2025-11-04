Cassazione: Inammissibilità ricorso in materia penale Italia

La sentenza numero 9398 della Cassazione Penale, pronunciata dal presidente e relatore il 14 febbraio, riguarda il ricorso presentato da una donna contro una precedente decisione della Corte d’appello de L’Aquila.

Il Tribunale di Pescara, in una sentenza, aveva dichiarato la donna e un coimputato colpevoli di occupazione abusiva e aveva inflitto loro una pena di un anno di reclusione e una multa. In appello, il coimputato è stato assolto, mentre alla donna sono state riconosciute circostanze attenuanti, riducendo così la pena a otto mesi di reclusione e ottanta euro di multa.

La difesa ha presentato ricorso, argomentando principalmente due punti. In primo luogo, ha contestato la violazione di legge riguardo agli elementi costitutivi del reato di invasione, sostenendo che la donna era entrata nell’immobile per proteggere i suoi beni. In secondo luogo, ha denunciato un difetto di motivazione circa la causa di non punibilità e la concessione della sospensione condizionale della pena, sostenendo l’insufficienza delle motivazioni fornite dalla Corte d’appello.

La Procura Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, dichiarando che le obiezioni riproposte erano già state adeguatamente trattate e motivate in appello.

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure infondate. Ha evidenziato che la condotta della donna rientrava nella definizione di invasione, poiché l’immobile era stato riappropriato dall’ente proprietario dopo un provvedimento di sfratto. Inoltre, la Corte ha confermato che, nei reati permanenti, non è applicabile la causa di non punibilità finché la condotta illecita persiste.

Inoltre, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.