Cassazione e Tributi: Imposte e Ricorsi in Italia

La recente ordinanza della Cassazione Civile affronta un caso fiscale che coinvolge una società e la sua socia di maggioranza, oggetto di verifica fiscale per un anno d’imposta specifico. L’Agenzia delle Entrate ha accertato maggiori utili per la società, imponendo tasse maggiorate su Ires, Irap e IVA, e conseguentemente ha emesso un atto impositivo anche sulla socia per la sua quota di partecipazione.

Le contribuenti hanno contestato gli avvisi di accertamento, ma i ricorsi sono stati respinti dalla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) e successivamente dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR). Quest’ultima ha dichiarato infondate le accuse relative alla violazione del contraddittorio, sostenendo che gli accertamenti erano stati eseguiti in modo legittimo.

La Cassazione ha esaminato vari motivi di ricorso, tra cui la presunta mancanza di contraddittorio preventivo e le accuse di presunzione di distribuzione degli utili ai soci. Tuttavia, è stato stabilito che, in caso di società a ristretta base sociale, l’accertamento di utili non contabilizzati porta automaticamente alla presunzione che questi siano stati distribuiti ai soci, salvo prova contraria.

Altri motivi di contestazione riguardavano la presunta illegittimità dell’accertamento e la richiesta di sospensione del processo tributario. Tuttavia, la Cassazione ha confermato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione fiscale e ha ritenuto non necessaria la sospensione del procedimento in quanto non sussisteva un nesso di pregiudizialità tra i vari procedimenti.

Alla fine, la Corte ha rigettato il ricorso, riconoscendo la validità delle argomentazioni presentate dalla Commissione Tributaria.