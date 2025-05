Cassazione: Divieto di avvicinamento per Basciano a Codegoni

La Corte di Cassazione ha confermato il divieto di avvicinamento a 500 metri per Alessandro Basciano nei confronti di Sophie Codegoni, sua ex compagna e madre della loro figlia. Inoltre, a Basciano è stato imposto di indossare un braccialetto elettronico. Attualmente si trova a Miami per motivi professionali e ha lasciato l’Italia dopo la sentenza, senza annunciare una data di rientro. Sul suo profilo Instagram mostra una certa serenità, nonostante le accuse di stalking a suo carico, da parte di Sophie, che ha descritto la loro relazione come un incubo, denunciando controlli e minacce da parte dell’ex.

Durante un’intervista a “Le Iene,” Codegoni ha evidenziato dinamiche di abuso emotivo e ha chiarito le motivazioni che l’hanno portata a interrompere la relazione, rendendo pubbliche le sue sofferenze e denunciando formalmente Basciano. Le sue dichiarazioni hanno suscitato un forte interesse mediatico, aumentando la controversia legata al caso.

Dall’altra parte, Basciano ha negato le accuse, sostenendo la sua innocenza e confermando che la relazione aveva tratti tossici. Ha rivelato di aver vissuto episodi di violenza psicologica e fisica, ma le sue affermazioni non hanno trovato riscontro nel procedimento giudiziario. La giustizia ha adottato una posizione chiara, con Basciano indicato come responsabile, mentre la situazione legale e mediatica resta tesa e sotto i riflettori.

Fonte: www.bigodino.it