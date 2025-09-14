22.9 C
Cassazione: Direttore di Stabilimento come Datore di Lavoro

La recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto fondamentale della sicurezza sul lavoro nel contesto delle aziende di grandi dimensioni. Secondo la decisione, il direttore di un’unità produttiva può essere considerato un datore di lavoro, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità connessi a questo ruolo.

In particolare, la Corte sottolinea che la responsabilità non è determinata unicamente dalla qualifica formale, ma anche dalla reale delega di poteri. Se un dirigente dispone della facoltà di prendere decisioni, ha anche il dovere di garantire la sicurezza all’interno dello stabilimento.

La sentenza stabilisce che il direttore di stabilimento è visto come un datore di lavoro di fatto, in relazione a tutte le responsabilità per cui ha autonomia finanziaria e decisionale. Ciò implica che, se ha la possibilità di acquistare attrezzature più sicure, di assumere nuovo personale o di modificare procedure operative, è anche obbligato a farlo se necessario per la sicurezza dei lavoratori.

Questa pronuncia porta con sé significative implicazioni per le aziende, rendendo imprescindibile una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità, soprattutto in contesti aziendali complessi. Per i dirigenti, risulta essenziale un forte senso di responsabilità riguardo ai propri compiti legati alla sicurezza, anche se le loro mansioni non sono esplicitamente designate come quelle di “datore di lavoro” nei contratti di lavoro.

