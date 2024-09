Cassazione, concerto della Banda dei Carabinieri per oltre un secolo di servizio dell’Arma alla Corte

Il 18 settembre 2024, si è tenuto un concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri nell’aula magna della Corte di Cassazione, un evento sentito per rendere omaggio al servizio svolto dai militari all’interno della Corte da oltre un secolo. Il concerto, che ha avuto una durata di oltre un’ora, ha presentato un repertorio variegato, spaziando dai classici ai brani contemporanei, con composizioni di artisti come Ennio Morricone e i Queen. Hanno partecipato all’evento figure di spicco come la prima presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, il procuratore generale Luigi Salvato, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Fabio Pinelli.

Durante l’apertura del concerto, la Presidente Cassano ha letto un messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha messo in evidenza il ruolo fondamentale dell’Arma dei Carabinieri non solo per la Corte di Cassazione, ma per l’intera comunità. Secondo Mattarella, l’Arma rappresenta un punto di riferimento cruciale per la popolazione, poiché si impegna nell’ascolto delle esigenze dei cittadini e promuove il rispetto delle regole e il valore della giustizia, con la Corte di Cassazione che funge da massimo esempio di questa funzione.

Cassano, nel suo discorso, ha voluto esprimere gratitudine a tutti i membri dell’Arma che operano all’interno della Corte di Cassazione, sottolineando la loro importanza come punto di riferimento per coloro che lavorano in quella sede. Il concerto non è stato solo un evento culturale, ma anche un momento di celebrazione dell’impegno e del servizio che i Carabinieri offrono quotidianamente al servizio della giustizia e della comunità.

Questo evento ha rappresentato un’occasione per riconoscere e valorizzare il lavoro silenzioso degli uomini e delle donne in uniforme, che con dedizione e professionalità contribuiscono a garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi. L’abilità musicale della banda ha inoltre concesso a tutti i presenti una serata di grande emozione e significato.