Cassazione annulla sentenza su procedibilità penale

La Corte di Cassazione Penale, Sezione 2, con la sentenza n. 30549, ha annullato la sentenza del Tribunale di Locri del 14 luglio 2023, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un imputato in relazione al delitto di cui all’art. 641 del codice penale. La Corte ha ritenuto che la sentenza del Tribunale di Locri fosse errata, in quanto il termine per la proposizione della querela era stato sospeso a causa dell’emergenza pandemica.

Il caso riguardava un’imputazione per un delitto commesso prima dell’emergenza pandemica, e la querela era stata presentata il 14 maggio 2020. Il Tribunale di Locri aveva ritenuto che la querela fosse tardiva, poiché il termine di 90 giorni per proporre querela era già scaduto. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha osservato che il Decreto Legge 18 del 2020 aveva sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, compreso il termine per la proposizione della querela.

La Corte ha anche osservato che il Decreto Legge 34 del 2020 aveva aggiunto un periodo all’art. 83, comma 2, del Decreto Legge 18 del 2020, che prevedeva la sospensione del termine per la proposizione della querela per il periodo compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020. Ciò significa che il termine per la proposizione della querela era stato sospeso durante l’emergenza pandemica, e quindi la querela presentata il 14 maggio 2020 doveva essere considerata tempestiva.

La Corte di Cassazione ha concluso che la sentenza del Tribunale di Locri era errata e ha annullato la sentenza, rinviando il caso per un nuovo giudizio alla Corte d’appello di Reggio Calabria. La decisione è stata presa il 31 maggio 2024.