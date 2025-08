Cassa di Risparmio di Orvieto: nuovi finanziamenti in crescita

Nei primi sei mesi del 2025, Cassa di Risparmio di Orvieto ha registrato un incremento significativo nel sostegno economico al territorio, erogando finanziamenti per un totale di 140,7 milioni di euro a famiglie e imprese, con un aumento del 27,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli impieghi netti a clientela hanno raggiunto 1.321 milioni di euro, crescendo del 3%. La qualità del credito si mantiene stabile, con un NPE ratio lordo del 2% e netto dell’1,2%.

Il margine di intermediazione ha visto un aumento a 32,3 milioni di euro, pari a un +9,6%, grazie a una performance positiva delle commissioni nette, che sono arrivate a 10,6 milioni di euro (+16,2%), nonostante una leggera flessione nel margine di interesse, fissato a 20,2 milioni di euro (-0,3%). Anche la raccolta totale ha mostrato segnali di crescita, arrivando a 1.748,4 milioni di euro, con un incremento dell’1,7%. I coefficienti di solidità patrimoniale continuano a mantenersi robusti, con un TCR pari al 17,54%.

Il rapporto cost/income si attesta al 64,4%, mentre le rettifiche di valore per rischio credito si sono fermate a 1,9 milioni di euro. L’utile netto per il semestre si è leggermente incrementato, raggiungendo 6,2 milioni di euro. Inoltre, è previsto un closing a novembre per il trasferimento dell’istituto da Mediocredito Centrale a Banca del Fucino.