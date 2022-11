Cassa Centrale Banca, Moody’s abbassa rating a Baa2 con outlook negativo

– Moody’s ha abbassato i rating sui depositi a lungo termine di Cassa Centrale Banca a Baa2 da Baa1 e i rating a lungo termine degli emittenti a Ba2 da Ba1. Inoltre, Moody’s ha confermato tutti gli altri rating e valutazioni, incluso il Baseline Credit Assessment BCA della banca e il BCA rettificato di ba1. L’outlook rimane negativo.

Il declassamento dei rating riflette la continua riduzione del debito senior unsecured a lungo termine in essere a livello di gruppo Cassa Centrale che, secondo l’analisi di Moody’s, espone i depositanti junior e gli obbligazionisti a perdite maggiori di quanto si pensasse in precedenza, si legge in una nota.

Viene sottolineato che il gruppo bancario è materialmente esposto alle piccole e medie imprese italiane, che Moody’s considera più vulnerabili a una recessione economica. Tuttavia, l’agenzia di rating si aspetta che Cassa Centrale Banca e le sue banche affiliate continuino le cessioni e cartolarizzazioni di crediti deteriorati. Inoltre, la solida capitalizzazione aiuterà il gruppo a far fronte al deterioramento delle condizioni operative.