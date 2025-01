Cassa Bluetooth Portatile e Altoparlante con Luce RGB e Micro SD – Regalo Perfetto per Compleanni e Natale

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Descrizione prodotto

Caratteristiche del prodotto

1.Super-portatile altoparlante Bluetooth offre un suono potente e bassi robusti attraverso un driver avanzato da 5W e subwoofer passivo.

2. La luce LED pulsa, scorre e si illumina nel tempo con la musica, riempiendo i vostri spazi di evento come casa, cortile, giardino con divertimento del partito. Facile da usare e comodo da collegare, e sei pronto a goderti la tua musica senza sforzo. Saluta cavi fastidiosi e cavi intrecciati e saluta un’esperienza di ascolto senza problemi.

3.Compatible con tutti i dispositivi bluetooth, supporta anche la scheda micro SD Musica in modo chiaro e impeccabile dal tuo telefono, PC o tablet e puoi goderti le tue canzoni preferite ovunque e in qualsiasi momento.

Suono HD potente

Qualità audio eccezionale con driver potenti per un audio cristallino.

1.Microfono incorporato

2.Bluetooth 5.3

3.Bass Stereo

Prese multiple Design unico

1. Le sue dimensioni compatte e la costruzione leggera lo rendono facile da trasportare, assicurando che si può godere della musica in qualsiasi momento, ovunque.

2. Se siete in avventure all’aria aperta, in viaggio o relax a casa, può soddisfare le vostre esigenze musicali.

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 7,5 x 7,5 x 6 cm; 180 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 5 dicembre 2023

Produttore ‏ : ‎ eppfun

ASIN ‏ : ‎ B0CPJ4YTG9

Numero modello articolo ‏ : ‎ SK006

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

Con accoppiamento avanzato della connessione wireless Bluetooth 5.2 per garantire una connessione stabile degli altoparlanti. L’altoparlante Bluetooth superportatile offre un suono potente e bassi robusti attraverso un driver avanzato da5 W e un subwoofer passivo.

Renditi lo splendore della folla. La stampa tecnologica e futuristica dell’affaccio rompe con il precedente design luminoso monotono e noioso. La luce LED pulsa, scorre e si illumina a tempo con la musica, riempiendo i tuoi spazi per eventi come casa, cortile, giardino con divertimento festivo.

Compatibile con tutti i dispositivi Bluetooth, supporta micro SD, La musica viene trasmessa in modo chiaro e impeccabile dal tuo telefono, PC o tablet e puoi goderti le tue canzoni preferite ovunque e in qualsiasi momento.

Scelta perfetta come regalo di Natale per ragazze adolescenti, familiari o amici per compleanno, anniversario, Natale, ecc. Regali di compleanno per lei, regali di ringraziamento per l’insegnante, regali per la mamma, regali per ragazze adolescenti.

Cosa ottieni: altoparlante Bluetooth, cavo da USB-A a tipo C, manuale dell’utente, la nostra garanzia di 12 mesi senza preoccupazioni e un servizio clienti cordiale.