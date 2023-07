Cassa Bluetooth, 30W Altoparlante Bluetooth Portatili Hi-Fi Stereo 30 Ore di Riproduzione, Speaker Bluetooth 5.0 Wireless Waterproof IPX6 Microfono Incorporato Supporto Radio FM, TF, AUX, USB

Descrizione prodotto

Edizione aggiornamento altoparlante Bluetooth M2 con funzione power bank + audio Hi-fi stereo 360 ° 30W

La differenza tra l’edizione di aggiornamento e quella vecchia

1. Il design cilindrico migliorato combina una struttura a rete elegante e resistente e offre una presa più confortevole.

2. Il design ergonomico dei pulsanti a sfioramento consente di riconoscere e attivare facilmente le funzioni.

3. Due driver adiacenti appositamente sviluppati offrono un suono a 360° senza precedenti per un’esperienza spaziale impressionante.

La musica cambia la vita

Audio da 30 WRicarica di emergenzaRadio FM, AUX, USBBluetooth 5.0Collegamento stereoEffetto bassoDesign con cordino portatileBatteria da 30 ore

Scegli l’altoparlante bluetooth M2 Pro così la musica non si ferma mai.

Questo altoparlante Bluetooth da 30W compatto e portatile offre un suono chiaro, ricco e rilassante come non hai mai provato prima.

Lunga durata della batteria

L’altoparlante Bluetooth M2 Pro è dotato di una batteria ad alta capacità da 5200 mAh. Ciò significa che la musica può essere riprodotta fino a 30 ore (volume medio) e chiama fino a 20 ore (a un volume massimo del 70%). Inoltre, l’altoparlante M2 pro può caricare i telefoni. Quando il telefono è in carica, non influirà sul normale utilizzo dell’altoparlante bluetooth.

Potenti altoparlanti stereo da 30 W

L’altoparlante Bluetooth dell’edizione aggiornata M2 Pro è uno degli altoparlanti più potenti. È stato sviluppato grazie alla funzione con un doppio altoparlante da 15 W che può accoppiare due altoparlanti per sistemi stereo full-range 2X15 W per esaltare i toni bassi e amplificare i bassi. Altoparlante ideale per feste di compleanno, barbecue in famiglia, cene di Natale, feste di Capodanno.

Impermeabilità IPX6

Con l’IPX6 per la resistenza all’acqua, è pronto per qualsiasi avventura estrema legata all’acqua. Perfetto per fare la doccia, nuotare, in spiaggia o anche sotto la pioggia. Accompagna i tuoi momenti di relax con la tua musica preferita senza doversi preoccupare di bagnare l’altoparlante.

Contenuto del pacco

1 x altoparlante bluetooth wireless1 x cavo audio da 3,5 mm1 x cavo di ricarica USB1 x manuale utente1 x cordino per cintura altoparlante da 84 cm

Goditi la musica, ovunque tu vada

Lascia andare la paura della batteria scarica. La batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio da 5200 mAh ti consente di suonare ininterrottamente fino a 30 ore con una singola carica, abbastanza per far continuare la musica giorno e notte.

Funzione radio FM

Una funzione aggiuntiva della radio FM consente di ascoltare la radio attraverso un altoparlante audio di alta qualità all’interno e all’esterno. Una forte ricezione FM, può cercare e salvare tutte le stazioni disponibili nella tua zona, riceve le stazioni in modo affidabile e chiaro. (È possibile inserire il lato più piccolo del cavo dati USB nell’altoparlante come antenna per migliorare la ricezione del segnale)

Pile ‏ : ‎ 1 CR123A (Tipo di pila necessaria)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 8,5 x 8,5 x 21 cm; 650 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 16 ottobre 2020

Produttore ‏ : ‎ SENXINGYAN

ASIN ‏ : ‎ B08GWS32NK

Numero modello articolo ‏ : ‎ SXY-M2 Pro

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

♬【Suono Surround Stereo】: Cassa Bluetooth Portatile utilizza la nuova tecnologia stereo, che consente di accoppiare e collegare due M2-Pro al telefono contemporaneamente per produrre un effetto audio surround a 360 ° davvero migliorato. Supporta anche USB, scheda TF, cavo AUX e microfono con riduzione del rumore integrato per rendere le chiamate più chiare.

♬ 【Bluetooth 5.0 e Modalità Multiple】: Altoparlante bluetooth M2-Pro utilizza la più recente tecnologia del chip Bluetooth V5.0, che può ottenere connessioni veloci, stabili e potenti entro 15 M. Viene fornito con la funzione radio FM, basta fare clic sul pulsante “M”, è possibile ascoltare la propria stazione radio preferita (è possibile collegare la piccola porta del cavo dati USB all’altoparlante come antenna per migliorare la ricezione del segnale) .

♬ 【Tempo di Riproduzione di 30 Ore】: Speaker bluetooth utilizza la batteria al litio da 5200 mAh incorporata per riprodurre per più di 30 ore al 50% del volume e deve essere caricato solo per 3-5 ore. Inoltre, l’altoparlante ha una porta micro USB per la ricarica di emergenza dei tuoi dispositivi. Dopo 15 minuti di disconnessione, l’altoparlante si spegnerà automaticamente per risparmiare energia e si collegherà automaticamente all’ultimo dispositivo connesso quando è acceso.

♬ 【IPX6 Impermeabile e Portatile Stabile】: Cassa bluetooth waterproof è progettato con materiale in silicone di grado IP67, la struttura esterna perfettamente coperta dall’elegante treccia a rete può impedire l’intrusione di pioggia e neve, per garantire un buone condizioni di lavoro. Il moschettone incluso ti consente di metterlo su uno zaino o in bicicletta sempre e ovunque.