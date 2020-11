Dieci anni fa viene uccisa Yara Gambirasio. Di quel delitto resta un’inchiesta record senza eguali in Italia e nel mondo, un processo in cui la prova scientifica diventa protagonista assoluta. Dopo lunghe e complesse indagini raccolte in 60 faldoni, Massimo Bossetti viene condannato in via definitiva all’ergastolo, pena che sta scontando nel carcere milanese di Bollate. Se l’omicidio sembra destinato a diventare una serie tv, la difesa del muratore di Mapello non demorde e continua a chiedere a gran voce l’accesso ai reperti. Un ricorso su cui il prossimo gennaio si pronuncerà la Cassazione e che potrebbe segnare il primo passo per un’eventuale revisione del caso.

