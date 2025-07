Caso Weah alla Juventus: futuro incerto e polemiche in arrivo

La Juventus si trova al centro di una polemica riguardante Tim Weah, calciatore statunitense molto apprezzato. Le recenti dichiarazioni del suo agente hanno sollevato interrogativi sul futuro del giocatore nella squadra torinese.

L’agente, Badou Sambague, ha rilasciato una nota in cui esprime il suo disappunto nei confronti della gestione sportiva della Juventus. In particolare, ha sottolineato che, sebbene il club sia di alto livello, ci sono elementi nel suo staff che creano problemi. Ha affermato che Tim Weah ha sempre dimostrato professionalità, anche durante il Mondiale, ma ha accusato una figura all’interno del club di aver danneggiato le sue chance, tentando di spingerlo verso un trasferimento al Nottingham Forest. Sambague ha inoltre dichiarato che le richieste finanziarie avanzate da questa persona per un trasferimento in Premier League non verranno mai accolte.

Proseguendo, l’agente ha contestato i metodi utilizzati nella gestione della situazione, definendoli antiquati e inaccettabili. Ha ribadito che la Juventus ha una storia di eleganza e professionalità che ora sembra minacciata da comportamenti poco rispettosi.

Questa situazione si innesta in un contesto di mercato dinamico, in cui la Juventus sta anche considerando altre operazioni, inclusi possibili scambi con altri club. La tensione tra le aspettative della dirigenza e le reali possibilità di mercato potrebbe portare a sviluppi significativi nelle prossime settimane.