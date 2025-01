Caso Visibilia, Santanchè si dimette? La ministra va avanti

Daniela Santanchè, ministro del Turismo, si trova al centro dell’attenzione per il caso Visibilia e le dimissioni sono un tema caldo tra le opposizioni. In un’intervista, Santanchè ha affermato di essere “assolutamente tranquilla” riguardo alle accuse di false comunicazioni e ha chiarito che non si dimetterà per il rinvio a giudizio su queste questioni. Tuttavia, ha aggiunto che se dovesse emergere un giudizio riguardante la cassa integrazione, dato il potenziale impatto politico, sarebbe pronta a step back. Al momento, ritiene di poter continuare a svolgere il suo lavoro.

Durante l’ultimo Consiglio dei Ministri, le problematiche legate alla situazione giudiziaria di Santanchè non sono state discusse, nemmeno informalmente, secondo quanto dichiarato dalla ministra delle Riforme, Elisabetta Casellati, e dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Entrambi hanno confermato che l’ordine del giorno è stato seguito senza deviazioni.

Nonostante ciò, l’incertezza riguardo al futuro di Santanchè persiste. La data decisiva è quella del 29 gennaio, quando la Cassazione deve pronunciare sulla competenza territoriale del processo Visibilia, in particolare sugli aspetti di truffa aggravata relativi all’Inps e alla cassa integrazione durante il periodo Covid. Se la Corte dovesse rifiutare la richiesta di Santanchè di trasferire il procedimento a Roma, la sua posizione nel governo, già fragile, potrebbe diventare insostenibile.