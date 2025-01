Caso Stefania Ascari: Rivelazioni di Delmastro e il Rischio di Indagini per Violazione del Segreto

Dopo le dimissioni chieste ad Andrea Delmastro, anche Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle potrebbe trovarsi in una situazione simile. La deputata è accusata di aver rivelato informazioni coperte da segreto durante un’audizione di Michele Santoro in Commissione Antimafia riguardo a Maurizio Avola, un collaboratore di giustizia associato alla strage di via d’Amelio. Il 27 novembre, Ascari avrebbe condiviso dettagli riservati su Avola, il quale ha escluso, nel suo pentimento, la presenza di estranei a Cosa Nostra nella dinamica dell’attentato che costò la vita a Paolo Borsellino e alla sua scorta.

Michele Santoro, il 2 dicembre, ha inviato due lettere, una alla presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, e una a Stefania Ascari, accusandola di aver divulgato dati con vincolo di segretezza per screditare Avola. Secondo quanto riportato, la presidente Colosimo avrebbe già effettuato una segnalazione alla Procura di Roma in merito alla situazione.

In risposta alle accuse, la deputata ha affermato di non aver rivelato informazioni riservate durante l’interrogazione, sottolineando che l’audizione riguardava l’avvocato Fabio Repici, il quale avrebbe chiesto la secretazione non per motivi di riservatezza legati a indagini, ma per strategia difensiva, affinché Avola potesse essere esaminato in un’udienza ufficiale. Ascari ha anche comunicato che Repici ha richiesto la desecretazione dell’audizione, indicando che le motivazioni iniziali erano decadute.

Nel contesto di queste vicende, nel 2023, Ascari e altri membri del suo partito avevano chiesto le dimissioni di Delmastro, accusato di aver divulgato informazioni segrete riguardanti il caso Cospito. Salvo Sallemi, deputato di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Antimafia, ha commentato ironicamente la situazione, evidenziando che le accuse mosse a Delmastro sono le stesse ora rivolte contro Ascari. Le tensioni tra i membri delle varie forze politiche si intensificano mentre le vicende di Cospito e Avola continuano a sollevare interrogativi e polemiche all’interno del panorama politico italiano.