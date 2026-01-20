Caso Signorini, Medugno conferma abusi

Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha confermato di aver subito abusi e ricatto sessuale da parte di Alfonso Signorini nell’aprile 2021. Medugno è stato sentito come testimone in procura a Milano per quasi tre ore, dopo la denuncia per violenza sessuale e estorsione presentata poco prima di Natale. Le accuse sono state respinte con forza da Signorini, indagato e interrogato su sua richiesta.

La procura di Milano, diretta da Marcello Viola, sta raccogliendo tutte le versioni relative ai due fascicoli che vedono coinvolti Fabrizio Corona, indagato per revenge porn, e Medugno, presunta “parte offesa” nella querela contro Signorini. Gli inquirenti stanno anche verificando se episodi di favori sessuali richiesti in cambio di ingressi in programmi tv si siano verificati o meno in altre note trasmissioni da parte di altre persone.

Medugno ha spiegato di aver detto tutta la verità e di essere fiducioso nella magistratura. Ha anche affermato di non essere pentito per aver aspettato tanti anni prima di denunciare, poiché aveva rimosso il trauma. La querela per violenza è tardiva, ma l’altro reato connesso è procedibile d’ufficio.

Secondo quanto emerso, Signorini avrebbe fatto capire a Medugno che, se si fosse concesso, sarebbe entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Medugno avrebbe detto no e sarebbe stato messo alla porta, subendo presunti abusi nell’abitazione milanese del giornalista. Signorini ha negato tutta la ricostruzione contenuta nella querela del modello, sostenendo di aver agito sempre con professionalità e correttezza.