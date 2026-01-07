Caso Signorini, il conduttore risponde ai magistrati di Milano

Alfonso Signorini si è presentato alla Procura di Milano per rispondere alle domande dei pubblici ministeri Letizia Mannella e Alessandro Gobbis. L’interrogatorio, durato circa tre ore, fa seguito alle accuse mosse da Fabrizio Corona e alla denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Signorini ha negato con fermezza tutte le accuse, sostenendo di non aver commesso nessuna violenza né estorsione. Ha offerto la sua versione dei fatti, che contrasta con le ricostruzioni diffuse finora dai media. L’indagine riguarda l’ipotesi di reato di violenza sessuale ed estorsione, come previsto dalla querela depositata da Medugno, che sostiene fatti legati a rapporti e contatti con Signorini antecedenti alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Durante l’interrogatorio, Signorini ha anche affrontato la questione delle chat con Medugno, fornendo la propria spiegazione ai magistrati e respingendo la tesi secondo cui tali conversazioni avrebbero rilevanza penale. L’inchiesta giudiziaria ha preso avvio anche da un’altra vicenda collegata, la querela presentata da Signorini nei confronti di Fabrizio Corona per il reato di revenge porn.

Signorini si è autosospeso da Mediaset, congelando temporaneamente ogni impegno editoriale con l’emittente in seguito alla bufera mediatica scatenata dalle accuse di Corona e dalle denunce correlate. La decisione è stata descritta dai suoi legali come un passo cautelativo per affrontare con serenità l’inchiesta. Il processo di raccolta delle testimonianze e dei materiali continua e la posizione di Signorini sarà ulteriormente approfondita. Anche Antonio Medugno sarà ascoltato dai magistrati nei prossimi giorni per chiarire ulteriormente i fatti.