Caso Signorini, gli avvocati di Medugno: “Atteniamoci ai fatti”

Il caso che coinvolge Alfonso Signorini e Antonio Medugno si fa sempre più acceso. Dopo le dichiarazioni dell’avvocato di Signorini, secondo cui in tribunale verrà dimostrato che Medugno “era abituato a proporsi in ogni forma pur di ottenere successo”, arriva la replica dei legali del modello ed ex concorrente del Grande Fratello.

Gli avvocati di Medugno, Giuseppe Pipicella e Cristina Morrone, affermano che si parla di reati, non di dicerie, e che bisogna attenersi ai fatti contestati nella querela. Respingono le affermazioni della controparte, definendole estranee al procedimento penale e sottolineano che non si può colpevolizzare la vittima.

I legali di Medugno intervengono anche sul tema dei messaggi privati, spesso al centro del dibattito pubblico, e affermano di non aver trovato prove che Medugno abbia cercato di contattare Signorini o di avergli scritto “mi manchi”. Aggiungono che, anche se ciò fosse avvenuto, non cambierebbe nulla.

Le accuse contro Signorini configurano una violenza sessuale, come ad esempio il rifiuto di un bacio seguito da un bacio forzato, il rifiuto di un rapporto sessuale e l’ingresso di Signorini nudo in bagno, nonostante il chiaro dissenso di Antonio. I legali sottolineano che, se una donna denuncia una violenza sessuale, ci si schiera senza riserve, mentre se a denunciare è un uomo, si analizzano i suoi messaggi.

Sul fronte dell’estorsione, Pipicella e Morrone parlano di una pressione implicita ma evidente, insita nel fatto che Signorini aveva lasciato intendere che, in mancanza di disponibilità da parte di Antonio, quest’ultimo non sarebbe entrato nella Casa del Grande Fratello. I legali fanno riferimento all’ingresso successivo di Medugno nella Casa del Grande Fratello, avvenuto dopo l’uscita dal gioco di Clarissa Selassié, e sottolineano che sarà l’autorità giudiziaria a valutare i fatti.