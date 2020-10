Una sentenza ‘choc’ quella che ieri è stata inflitta in relazione al noto “caso Shalabayeva” ai superpoliziotti Renato Cortese, attuale questore di Palermo, e a Maurizio Improta, oggi a capo della Polfer. Il giudice Giuseppe Narducci, andando molto oltre le richieste fatte dal pm Massimo Casucci lo scorso 23 settembre (2 anni e 4 mesi per Cortese e 2 anni e 2 mesi per Improta) ha inflitto cinque anni ai due alti funzionari dello Stato. Occorrerà leggere le motivazioni per comprendere l’iter che ha portato i giudici a convincersi, oltre ogni ragionevole dubbio, della colpevolezza degli imputati.

