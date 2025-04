Caso Selassié, la foto di Lulù suscita polemiche: i nomi di chi l’ha lasciata

In attesa del processo d’appello, Lulù Selassié si prepara a difendere la propria verità, mentre Gabriele Parpiglia ha rivelato nella sua newsletter i nomi dei vip che le hanno voltato le spalle dopo la sua controversia. Tra questi, figurano Aldo Montano e la coppia Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, che si stanno preparando a sposarsi e includeranno Manuel Bortuzzo tra gli invitati. Anche Valeria Marini ha espresso il suo sostegno nei confronti del nuotatore paralimpico.

Clarissa Selassié ha condiviso su Instagram il suo sfogo riguardo alla perdita di amicizie a causa di questa situazione, dichiarando di essersi sentita abbandonata in un momento di grande difficoltà. Ha espresso la sua delusione verso coloro che non hanno mostrato solidarietà e ha sottolineato l’importanza di coloro che le hanno dato voce e sostegno. Clarissa ha parlato di anni di silenzio, depressione e calunnie, e ha affermato che l’indifferenza di fronte all’ingiustizia è una colpa. Ha criticato le redazioni e i giornalisti che hanno distorto la verità, lasciando intendere che potesse riferirsi anche a La Vita in Diretta.

Recentemente, è circolata una foto di Lulù, che mostra i segni dello stress e del peso mediatico e giudiziario che ha dovuto affrontare, con un evidente dimagrimento. La situazione continua a suscitare grande interesse e discussione tra i follower e i fan della vicenda.