Caso Sassoferrato: degrado e abbandono

A Pieve di Coccore, frazione di Sassoferrato, la vita di Samuele Ominetti e sua moglie Patrizia è stata segnata da una situazione di degrado igienico-sanitario estremo e da una battaglia legale che sembra non avere fine. Tutto è iniziato quando la vicina di casa ha trasformato la propria abitazione in un rifugio per animali gestito in condizioni precarie.

I Carabinieri Forestali sono intervenuti già nel 2018 per un sequestro massiccio di 45 animali, tra cani e gatti, detenuti in condizioni di sporcizia e parassiti. Nonostante ciò, la situazione è peggiorata nel tempo. I tecnici dell’Asl sono stati assaliti da nuvole di pulci e zecche durante i sopralluoghi, costringendo i coniugi Ominetti ad abbandonare la propria casa per un anno e mezzo.

Samuele, educatore cinofilo, ha dovuto abbandonare la sua attività a causa della gestione “criminale” degli animali da parte della vicina. Nonostante un’ordinanza del Comune imponesse la bonifica dell’area, le prescrizioni sono rimaste in gran parte inattuate. Inoltre, le strutture della vicina occuperebbero abusivamente il 50% di suolo demaniale.

La situazione si è ulteriormente aggravata con l’installazione di telecamere puntate direttamente sulla proprietà degli Ominetti, che ha portato all’apertura di un procedimento penale per interferenze illecite nella vita privata. La mancanza di sonno e l’ansia perenne hanno portato Samuele a sprofondare in una depressione reattiva, e nel 2024 ha tentato il suicidio.

Oggi, la vicenda è arrivata a un paradosso grottesco: mentre la figlia della vicina è stata allontanata, Samuele si trova a dover affrontare un processo per stalking. Con un danno biologico permanente accertato, Samuele continua la sua lotta legale per chiedere il rispetto della legge e porre fine a una vicenda che ha già consumato tredici anni di vita e di dignità.