La testimonianza di un vucumprà attivo in Versilia, alias Mauro, conosciuto come Maradona, rivela la vendita di borse false a Daniela Santanchè, inclusi due regali a Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi. Maradona ha dichiarato di avere a disposizione borse di alta moda come mini Kelly, Birkin, Gucci e Prada, vendute a un prezzo unico di 350 euro ciascuna. Accetta pagamenti digitali e offre spedizioni in tutta Italia, affermando che gli acquirenti possono ordinare online. La giornalista Selvaggia Lucarelli ha riportato la storia su Il Fatto Quotidiano e Maradona ha confermato che Santanchè è tra i suoi clienti, descrivendo come lei acquisti le borse in Versilia per non farsi notare. Fonti vicine alla ministra avrebbero confermato la sua passione per gli articoli tarocchi.

Santanchè ha negato le accuse e ha espresso l’intenzione di procedere legalmente contro chi diffonde notizie false. Francesca Pascale ha raccontato in un’intervista a HuffPost di aver ricevuto da Santanchè due borse Hermés che si sono rivelate false, privi dei codici identificativi, lasciando intendere che Berlusconi l’abbia rimproverata per aver accettato doni di questo tipo. Mentre le dichiarazioni del vucumprà sollevano interrogativi sull’operato della ministra e sulle sue scelte, la vicenda rimane avvolta nel mistero, con la stampa che continua a investigare su presunti acquisti illeciti nel mondo della moda.