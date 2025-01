Caso Santanchè, arriva il monito di Meloni alla ministra

Al “Porto islamico” di Gedda, Giorgia Meloni affronta per la prima volta in pubblico il caso Daniela Santanchè, ministro coinvolto in una vicenda giudiziaria che potrebbe ostacolare il governo. Meloni smentisce voci di un braccio di ferro e rassicura che non c’è preoccupazione o imbarazzo, dichiarando di voler incontrare Santanchè per discutere della situazione. Lodando il lavoro della ministra, afferma che un semplice rinvio a giudizio non è motivo di dimissioni, ma sottolinea che dovrà essere fatta una valutazione sull’impatto che le questioni legali possono avere sul suo operato.

Inoltre, Meloni risponde a domande sulla liberazione del militare libico Almasri, accusato di crimini contro l’umanità. Riferisce che la Corte penale internazionale ha chiesto chiarimenti all’Italia e sollecita una spiegazione sulla lentezza della procura riguardo all’arresto di Almasri. Difende il governo, spiegando che la liberazione è stata una decisione della Corte d’Appello di Roma e assicura che per soggetti pericolosi si usano voli di Stato per garantire la sicurezza.

Riguardo alle proteste dei magistrati contro la riforma della giustizia, Meloni esprime dispiacere per l’atteggiamento dell’Anm e sostiene il diritto del governo a riformare il sistema giudiziario. Parlando della scalata di Mps su Mediobanca, la premier sottolinea il risanamento della banca.

La visita proseguirà con un incontro con Mohammed bin Salman ad Al-Ula, dove si discuterà di vari temi globali e si sigleranno intese in ambiti come difesa e cooperazione energetica.