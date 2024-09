Caso Sangiuliano-Boccia, per gli italiani meglio sport e cinema: il sondaggio

Il caso Sangiuliano-Boccia ha generato ampia discussione online tra il 26 agosto e il 7 settembre, totalizzando 46.000 menzioni e oltre 15 milioni di interazioni. Nonostante ciò, le conversazioni più engageanti sui social network hanno riguardato prevalentemente temi di sport, cinema e spettacolo. Un’analisi condotta da SocialData ha evidenziato un sentiment negativo predominante tra gli utenti, con il 62% delle opinioni sfavorevoli nei confronti della vicenda e sentiment simile nei confronti dei principali protagonisti: Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, rispettivamente con il 59% e il 67% di sentiment negativo.

Le interazioni si sono concentrate principalmente su Facebook (68%), seguite da News (18%), X (4%), Instagram (2%) e TikTok (2%). Il lessico utilizzato nelle discussioni ha messo in evidenza i nomi di Sangiuliano e Boccia, confermando il loro ruolo centrale, insieme a termini come “ministro”, “dimissione” e “governo”, che rimandano all’impatto istituzionale della controversia. Parole legate ai media, come “pubblicare” e “tg1”, sottolineano l’importanza delle fonti di informazione più reperibili.

Un’analisi dei 50 post più interattivi sui social ha mostrato che sulla piattaforma X solo quattro post riguardano la vicenda Sangiuliano-Boccia, mentre gli altri si concentrano su sport (calcio, F1, Paralimpiadi) e spettacolo (Festival di Cinema di Venezia, nuove uscite cinematografiche). Riguardo Maria Rosaria Boccia, il suo profilo Instagram ha visto una crescita spettacolare, con un incremento di oltre 89.000 follower nella prima settimana di settembre, raggiungendo un totale di 119.000. Ha una media di 5.800 “like” e 1.200 commenti per post.

Se consideriamo il valore economico del suo profilo Instagram, si stima possa guadagnare 2.000 euro per post e storia, accumulando potenzialmente fino a 20.000 euro al mese tramite la pubblicazione di contenuti. Luca Ferlaino di SocialData ha sottolineato l’intensità del dibattito online, evidenziando il forte sentimento di fastidio degli utenti nei confronti dei protagonisti. Nonostante la rilevanza della vicenda, il suo impatto sui temi più discussi appare contenuto, con sport e intrattenimento che dominano il panorama social.