“Ci sono prove granitiche” sulla consegna del trolley con 20 mila euro all’ex giudice Silvana Saguto da parte dell’ex amministratore giudiziario Gaetano Cappellano Seminara. “Dunque, in assenza di motivazioni della sentenza, non è possibile dedurre il dato consegnato ieri sera dalla difesa Saguto” secondo cui “sarebbe, invece, caduta l’imputazione sull’episodio della consegna dei 20 mila euro in un trolley”. “È un dato che non appartiene al dispositivo di sentenza. Essendo capi di imputazione a condotte plurime il semplice dispositivo non consente di dedurre quanto dice l’avvocato di Saguto. E poi c’era un elenco pletorico di prove davvero granitiche su questa vicenda della consegna di denaro a Silvana Saguto”. A parlare con l’Adnkronos è il Procuratore aggiunto di Caltanissetta Gabriele Paci, all’indomani della sentenza a carico dell’ex giudice Silvana Saguto condannata a otto anni e mezzo di carcere per corruzione e abuso d’ufficio. Per la Procura nissena, “gli elementi a carico degli imputati in relazione alla dazione di 20 mila euro erano plurimi, non si limitavano alla sola testimonianza di Giuseppe Caronia, c’erano infatti intercettazioni e accertamenti bancari”.

