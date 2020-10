Si dice “molto amareggiata” per un “processo mediatico” che, a suo dire, “è stato fomentato dalla Procura di Caltanissetta” ed è pronta “ad andare avanti fino alla fine, anche in Europa, se dovesse servire” perché “io non mi fermo” davanti alla condanna a otto anni e mezzo di carcere per abuso d’ufficio e corruzione. Ribadisce che “su 74 capi di imputazione” a suo carico “ne sono rimasti appena 16”. Caduta, ad esempio, l’accusa di associazione per delinquere “e questo prova che non c’era nessun cerchio magico”. Definisce sardonicamente “granito di scarsissima qualità” le prove definite, appunto, “granitiche”, dal Procuratore aggiunto Gabriele Paci. E pensa di essere stata “fermata” perché “davo fastidio”. Silvana Saguto, l’ex potente Presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, si racconta dopo la sentenza emessa mercoledì sera dal Tribunale di Caltanissetta, che ha dimezzato la pena richiesta dalla Procura nissena. I pm avevano sollecitato per l’ex giudice, nel frattempo radiata dalla magistratura, la pena a 15 anni e 4 mesi di carcere, ma i giudici l’hanno condannata a 8 anni e sei mesi.

Fonte