Il padre di Giulio Regeni, Claudio Regeni, parla di “debolezza” del Governo italiano, in particolare nei suoi rapporti con l’Egitto, il Paese dove il figlio è stato ucciso nel 2016. “Crediamo che Giulio stia portando avanti molto bene il discorso dei diritti umani in tante Nazioni e in particolare in Egitto, dove anche con queste ultime vicende si sta rivelando un po’ la debolezza del nostro Governo che non riesce a farsi rispettare, mancando quindi l’obiettivo di dignità nei confronti di tutti i cittadini italiani, non soltanto nei nostri”, sottolinea il padre, durante la presentazione del libro ‘Giulio fa cose’ a un incontro organizzato dall’europarlamentare Pd, Pierfrancesco Majorino.

Fonte