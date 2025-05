Caso Prestipino, il magistrato indagato lascia la toga: “Vado in pensione”

“Dopo oltre 40 anni di servizio, Michele Prestipino ha annunciato il suo pensionamento, avvenuto in concomitanza con l’iscrizione nel registro degli indagati da parte della procura di Caltanissetta per rivelazione del segreto d’ufficio. Prestipino ha dichiarato che la decisione è stata ponderata nel tempo e conosciuta da chi gli è vicino. Ha sempre privilegiato i fatti alle parole e con il suo addio ha voluto esprimere gratitudine a tutti coloro con cui ha collaborato. Per lui, il lavoro non è stato mai un semplice dovere, ma un impegno profondo. Ha ringraziato in particolare i colleghi che in questi giorni gli hanno dimostrato stima e affetto, così come i rappresentanti delle istituzioni, avvocati, membri delle forze dell’ordine e collaboratori amministrativi. Un ringraziamento speciale, dice, va a chi ha fornito servizio di scorta alla sua persona.

Prestipino ha anche accennato all’indagine a suo carico, affermando che non ha avuto impatto sulla sua decisione di andare in pensione. Si è dichiarato sereno e convinto che la situazione si chiarirà presto, evidenziando la linearità del suo comportamento, conforme a quello tenuto per tutta la vita. Con queste parole, il magistrato conclude il suo messaggio, sottolineando l’importanza delle relazioni costruite durante la sua carriera e la tranquillità con cui affronta questa nuova fase della sua vita.”