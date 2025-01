Caso Paredes alla Roma, da Casemiro a Jorginho: tutti i possibili rimpiazzi

Leandro Paredes sta vivendo un momento complesso alla Roma. Il centrocampista argentino desidera lasciare la Capitale già in questa sessione di mercato, nonostante il contratto in scadenza a giugno. Il Boca Juniors è interessato al suo ritorno, ma ha difficoltà economiche che non gli permettono di coprire il sostanzioso ingaggio di 4,5 milioni di euro annui. Paredes ha contattato Juan Roman Riquelme, presidente del Boca, esprimendo il suo desiderio di tornare. Tuttavia, l’offerta del club argentino è significativa inferiore a quanto il giocatore percepisce attualmente.

Ranieri, allenatore della Roma, ha dichiarato di non volere trattenere nessuno e ha riconosciuto il valore di Paredes, mentre il giocatore manifesta il suo nervosismo anche in campo. La Roma, intanto, sta cercando un sostituto adeguato, ma Ranieri preferisce un giocatore esperto piuttosto che un giovane talentuoso. Tra le opzioni valutate c’è Casemiro del Manchester United, in rotta con la sua squadra attuale, ma il suo ingaggio da 11 milioni di euro rappresenta un ostacolo per la Roma, già in competizione con club arabi per il suo cartellino.

Un’alternativa più accessibile potrebbe essere Jorginho, centrocampista dell’Arsenal, il cui stipendio è ritenuto più sostenibile. La dirigenza giallorossa ha avviato i contatti con i Gunners per valutare la possibilità di un trasferimento. La situazione di Paredes rimane incerta, e la Roma continua a monitorare il mercato per trovare una soluzione.