Caso Paragon e spionaggio, Schlein a Meloni: “Cosa state nascondendo?”

Lo spionaggio e il caso Paragon dominano il dibattito politico italiano. Durante un question time alla Camera, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha risposto a interrogazioni del Pd e di Iv, in merito all’uso di spyware da parte della polizia penitenziaria. La risposta di Nordio, che afferma che la polizia non ha mai utilizzato lo spyware di Paragon, ha creato tensioni, soprattutto perché un giorno prima il sottosegretario Alfredo Mantovano aveva ritenuto le informazioni “classificate” e inadatte per la discussione in aula.

Le opposizioni, guidate da Davide Faraone di Iv, hanno criticato il governo, definendolo “allo sbando” e proponendo interrogativi sul coordinamento tra i membri del governo. Matteo Renzi ha messo in evidenza la difficoltà in cui si è trovato Mantovano e ha annunciato indagini più approfondite riguardo alle intercettazioni illegali di cittadini, tra cui giornalisti. La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha esortato la premier Giorgia Meloni a chiarire la situazione, sottolineando che il governo deve fornire risposte su chi ha spiato gli attivisti e i motivi dietro queste azioni.

Riccardo Magi ha chiesto a Meloni di chiarire se esistano coinvolgimenti di apparati statali nello spionaggio, mentre Andrea Orlando ha posto l’accento sull’assenza di dichiarazioni da parte del responsabile del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Infine, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno espresso i loro dubbi sull’eventualità di essere stati spiati durante una cena con il attivista Casarini, il quale ha rivelato di essere stato oggetto di spionaggio già da febbraio 2024.