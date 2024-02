Caso Osimhen, salta il Genoa?

Finita la coppa d’Africa, il Napoli ed i fantallenatori aspettano il rientro di Victor Osimhen.

L’ex Lille era atteso nella giornata di oggi a Castelvolturno, salvo un incontro istituzionale che Victor e compagni dovranno sostenere prima di tornare ai rispettivi club di appartenenza. Eppure un piccolo caso è pronto a crearsi: gli italiani Lookman e Chukwueze rientreranno già oggi all’Atalanta e al Milan, mentre Osimhen non è atteso prima di giovedì-venerdì in Campania.

Secondo le ultime indiscrezioni, pero’, il nigeriano ha ritardato il proprio rientro alla base per motivi familiari. Osimhen farà sosta a Lagos per salutare i suoi cari e sarà uno degli ultimi nigeriani a rientrare in Italia. Il Napoli gli ha accordato regolarmente il permesso, consapevole che al suo rientro dovrà essere valutato con attenzione dopo gli acciacchi e i problemi grastrointestinali degli ultimi giorni.

Indiscrezioni pero’ smentite da Carlo Alvino: “Osimhen domattina sarà a Napoli, il giocatore è in partenza dalla Nigeria, nessun giallo, nessun mistero, nessun ritardo non previsto. Poi saranno valutate le sue condizioni dallo staff medico e da quello tecnico per capire se convocabile per Napoli-Genoa, cosa molto probabile”.

Possibile, dunque, a questo punto vedere il calciatore almeno convocato per il match in programma sabato alle 15 contro il Grifone. I fantallenatori sperano, ovviamente, di vederlo in campo già dal primo minuto.

Fantacalcio.it per Adnkronos