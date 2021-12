“Non ne so assolutamente nulla” della presunta trattativa tra la segreteria di Stato del Vaticano e la Procura di Roma attorno alla vicenda di Emanuela Orlandi, figlia di un commesso vaticano, scomparsa nel nulla nel 1983. Lo ha ribadito il cardinale Angelo Becciu, che ha ricoperto la carica di sostituto alla segreteria di Stato, ai margini del processo in Vaticano per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue.

Il discorso sulla presunta trattativa è riemerso dopo le dichiarazioni del pm Giancarlo Capaldo che ha rivelato di avere conferito all’epoca con due personaggi importanti del Vaticano che gli avrebbero detto che erano pronti ad indicare il luogo della sepoltura della Orlandi.