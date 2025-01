Caso Orlandi, audizione mons. Vergari: “Emanuela? Mai conosciuta”

Monsignor Pietro Vergari, ex rettore della Basilica di Sant’Apollinare, ha dichiarato durante un’audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori di non aver mai incontrato Emanuela Orlandi. L’audizione si è rivelata complessa e confusa, principalmente a causa delle condizioni di salute di mons. Vergari, che si è presentato in sedia a rotelle e ha parlato con voce debole.

Durante l’audizione, mons. Vergari ha ricordato la sua conoscenza con Enrico De Pedis, un noto personaggio legato a eventi criminali, sottolineando che lo aveva conosciuto prima della scomparsa di Orlandi. Ha descritto De Pedis come una persona con un passato penitenziario, in cui mantenne una buona condotta e che mostrava affetto per la sua chiesa. Tuttavia, ha negato di aver mai discusso con De Pedis di Emanuela Orlandi o delle circostanze legate alla sua scomparsa.

Mons. Vergari ha anche menzionato suor Dolores, che all’epoca era la direttrice della scuola di musica e conosceva De Pedis, evidenziando come quest’ultimo sostenesse finanziariamente anche la scuola tramite piccole donazioni. Rispondendo alle domande dei commissari, ha affermato di non conoscere mai Sabrina Minardi, l’ex compagna di De Pedis, la quale è stata spesso associata alle indagini sulla scomparsa di Emanuela.

L’audizione ha suscitato ulteriori interrogativi e ha approfondito la connessione tra De Pedis e la chiesa di Sant’Apollinare. Tuttavia, mons. Vergari ha mantenuto la sua posizione di non aver ricevuto informazioni relative a Orlandi da De Pedis. Il suo contributo rappresenta un pezzo del puzzle in un caso che è rimasto irrisolto per decenni e che continua a sollevare interrogativi sulla possibile interazione tra criminalità e istituzioni, con particolare attenzione alle figure che frequenteranno ambienti ecclesiastici.

L’approccio di mons. Vergari e le sue dichiarazioni sono parte di un’indagine più ampia su una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica, alimentando leggende e teorie sul destino di Emanuela Orlandi, una giovane scomparsa misteriosamente nel 1983.