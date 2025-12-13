Caso Nancy Brilli a Ballando con Le Stelle implode

La storia di Nancy Brilli a Ballando con Le Stelle potrebbe essere definita un fenomeno sociale, visto che molti concorrenti di talent show o reality sono stati coinvolti in situazioni simili, con l’uso di bot e account finti per influenzare i televoti e i commenti.

A Ballando con Le Stelle, condotto da Milly Carlucci su RaiUno, Rossella Erra, detta ‘tribuna del popolo’, ha il potere di rimettere in gara una coppia che è stata eliminata. In questo caso, ha scelto di salvare la signora Coriandoli anziché Nancy Brilli, suscitando lo stupore di alcuni spettatori.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Fanpage, Nancy Brilli non avrebbe avuto comunque chance di vincere perché le sono stati annullati molti voti a causa di profili anomali e account sospetti. Sembra che siano stati annullati oltre 60.000 voti, di cui circa 10.000 solo nell’ultima puntata. Il motivo di questo annullamento sono i like provenienti da quella zona grigia del web dove i bot proliferano, spacciandosi per fan entusiasti.

Il meccanismo di verifica dell’autenticità dei profili social che votano è noto e viene utilizzato per evitare che i bot influenzino il risultato. Quando la signora Coriandoli sembrava raggiungere la stessa mole di gradimento social di Nancy Brilli, arrivavano like a ondate tutti per Brilli, un tipico meccanismo dei bot. Non è chiaro chi ci sia dietro a questi bot, ma è certo che hanno influenzato negativamente la partecipazione di Nancy Brilli al programma.