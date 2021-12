“Una persona a me vicina mi ha chiamato e mi ha detto che nel fascicolo la polizia aveva portato altre 61 fotografie e altri due filmati di cui non c’è più traccia”. E’ la rivelazione fatta da Massimo Giletti a ‘Non è l’Arena’ sul caso di David Rossi, l’ex capo della Comunicazione di Mps morto il 6 marzo del 2013, affrontato in studio insieme alla figlia e al giornalista Antonino Monteleone. “Quello che sto dicendo è di una gravità inaudita – ha continuato Giletti – la persona che me lo ha detto ha certezza matematica e mi assumo le responsabilità”. “Perché sono spariti?”, si è chiesto Giletti.