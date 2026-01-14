Caso Menaggio: futuro del distaccamento vigili del fuoco

Il caso del distaccamento dei vigili del fuoco di Menaggio è stato portato in Parlamento. La capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, ha sollevato il problema chiedendo risposte e interventi al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il riconoscimento di “sede disagiata” non risulta essere stato prorogato o stabilizzato, nonostante le criticità che avevano giustificato l’attribuzione permangano e risultino addirittura ulteriormente aggravate.

La presenza dei cantieri per la realizzazione della variante della Tremezzina lungo la Statale Regina sta mettendo a dura prova la viabilità dell’area. La situazione è destinata a complicarsi ulteriormente in vista dei Giochi Olimpici Invernali, a causa del previsto aumento dei flussi di traffico. L’unica arteria di collegamento tra la città di Como e la sede distaccata di Menaggio, distante circa 40 km dal Comando centrale, è la statale 340 Regina, caratterizzata da tempi di percorrenza elevata, mai inferiori ai 70 minuti anche in condizioni di traffico ordinario e meteo buono.

Il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni ha dato garanzie sulla riconferma della caserma quale sede disagiata in via informale, ma non ci sono stati atti concreti. Le rassicurazioni informali del sottosegretario all’Interno sono un segnale positivo, ma ancora non vi è stata la concreta attuazione. Il distaccamento di Menaggio sta operando secondo una gestione non riconducibile a quella prevista per le sedi disagiate e resta aperta la prospettiva successiva alla chiusura delle Olimpiadi invernali, senza che sia stata individuata alcuna soluzione strutturale.