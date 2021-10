ROMA – Tutto quello che gli attivisti delle navi umanitarie sostengono da sempre è ora contenuto in un atto giudiziario della procura di Agrigento. Una richiesta di archiviazione, per l’esattezza.

A favore dell’equipaggio della Mare Jonio, da due anni sotto indagine per aver salvato 30 migranti alla deriva e per averli portati in Italia. Per i magistrati siciliani che quell’atto hanno scritto e firmato – il procuratore aggiunto Salvatore Vella e la sostituta Cecilia Baravelli – contrariamente a quanto vuole la “dottrina salvinian-sovranista”, non si compie mai il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina quando si soccorre chi, in mare, si trova in pericolo.