Caso Lo Voi, laici centrodestra chiedono l’apertura di una pratica Csm per incompatibilità

I consiglieri laici del centrodestra del Consiglio Superiore della Magistratura, tra cui Isabella Bertolini e Claudia Eccher, hanno richiesto l’apertura di una pratica per valutare un possibile procedimento di incompatibilità ambientale e funzionale contro il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi. La richiesta è stata motivata da alcune notizie riportate riguardanti un’audizione di Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato, davanti al Copasir, in cui si afferma che l’ufficio guidato da Lo Voi ha consegnato una informativa classificata come “Riservato” del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) nell’ambito di un’indagine penale.

I consiglieri osservano che secondo la legge vigente, tale informativa avrebbe dovuto essere solo visionata e non copiabile. È già stata informata dell’accaduto l’Autorità giudiziaria di Perugia, competente per i profili di responsabilità penale. Tuttavia, evidenziano che l’episodio ha danneggiato gravemente i rapporti tra la Procura di Roma e le agenzie di intelligence, compromettendo la fiducia nelle capacità di protezione dei segreti trasmessi in Procura.

Per queste ragioni, i consiglieri hanno chiesto l’apertura di una pratica in Prima Commissione per incompatibilità, appoggiandosi all’articolo 2 della legge sulle guarentigie, e la trasmissione degli atti al Procuratore generale della Cassazione per la valutazione di possibili illeciti disciplinari nei confronti di Lo Voi. La situazione solleva preoccupazioni significative sul rispetto delle normative riguardanti la gestione di informazioni riservate all’interno del sistema giuridico.