Caso Juve, Abodi: "Sistema si rigeneri e si prenda responsabilità"

La Juventus, dopo la penalizzazione per il processo plusvalenze, rischia nuove sanzioni? “Non faccio previsioni, ognuno ha il suo ruolo, ci sono la magistratura ordinaria e quella sportiva, saranno loro a dire le cose come stanno”, dice il ministro dello Sport Andrea Abodi a Un giorno da pecora. “Quello che vorrei è un sistema che abbia la capacità di rigenerarsi e di prendersi le sue responsabilità. Qui di soggetti che abbiano titolo per scagliare la prima pietra ce ne sono pochissimi”, aggiunge.

Capitolo Olimpiadi e sport internazionale: il Cio è favorevole alla partecipazione di atleti di Russia e Bielorussia alle competizioni internazionali con lo status di ‘atleti neutrali’. Ancora nessuna decisione sulle Olimpiadi di Parigi 2024. “Dobbiamo ragionarci, il principio è condivisibile ma ci sono questioni che non possiamo risolvere da soli. Mi piacerebbe e auspico che da qui a Parigi si chiuda questo capitolo drammatico per il pianeta, che finisca questa guerra”, dice Abodi. Il parlamentare Pd Filippo Sensi ha chiesto se la posizione del Cio sia anche la posizione del governo. “Non credo sia la posizione del governo tanto è vero che io un mese fa ho firmato una lettera – spiega Abodi – insieme a tutti i colleghi europei, americani, canadesi, giapponesi e australiani, che non prevedeva esattamente questo. Avremo modo di parlarne insieme per avere una posizione unitaria. Ci sono ancora troppi atleti che appartengono alle forze armate e di polizia e ci sono troppi atleti ucraini occupati in altre ‘faccende’, purtroppo”.