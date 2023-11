Caso Grillo jr, Giulia Bongiorno: "Ragazza distrutta, si voleva suicidare" – Video

“Per un legale queste giornate sono forse le più difficili, le più complicate e le più dolorose. Perché avere una persona che nel raccontare quello che le è accaduto, dicendo che ha tentato il suicidio e che ha fatto atti di autolesionismo, ha parlato anche di corse verso i binari per farsi mettere sotto da un treno, fa capire che a volte si banalizzano dei fatti che invece, sono di una gravità inaudita”. Lo ha detto l’avvocata Giulia Bongiorno, la legale di parte civile della giovane italo-norvegese che ha denunciato Ciro Grillo e tre suoi amici, lasciando il Tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna. “Questi fatti non è che lasciano un segno – dice – ma distruggono, devastano. E’ una ragazza devastata. Ha fatto una deposizione tra i singhiozzi”, ha concluso.