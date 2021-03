“Le inchieste sulle Ong? Siamo solo all’inizio…”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, sulle indagini delle Procura siciliane sugli sbarchi nell’isola prima di entrare nell’aula bunker di Bicocca a Catania per l’udienza preliminare del caso Gregoretti dove oggi viene sentito Maurizio Massari, l’ambasciatore italiano in Europa. E’ l’uomo che la sera del 26 luglio 2019 comunica a Palazzo Chigi che già quattro Paesi europei, Francia, Germania, Irlanda e Lussemburgo hanno dato la loro disponibilità ad accogliere parte dei migranti che l’Italia tratteneva a bordo della nave della guardia costiera Gregoretti in attesa che venisse sancito l’impegno alla redistribuzione.

Chi decise di trattenere a bordo i migranti? , proverà a chiedere oggi anche a Massari il giudice dell’udienza preliminare Nunzio sarpietro che nelle scorse udienze ha rivolto la stessa domanda all’ex premier Giuseppe Conte, ai ministri Lamorgese e Di Maio e agli allora titolari del ministero della Difesa e dei Trasporti Trenta e Toninelli.

A Massari verrà chiesto conto di alcuni documenti e mail che testimoniano come, durante il primo governo Conte, della redistribuzione dei migranti soccorsi nel Mediterraneo si occupava direttamente Palazzo Chigi, attraverso il consigliere del premier Pietro Benassi. Agli atti del processo c’è proprio una mail di Benassi della mattina del 26 luglio indirizzata agli ambasciatori europei che sollecita un impegno al ricollocamento e chiede una sollecita risposta. Mail a cui poche ore dopo risponde l’ambasciatore italiano in Europa Massari dando conto a Benassi e al direttore generale della Farnesina Elisabetta Belloni della risposta positiva dei quattro stati europei. La mattina dopo il Viminale dà l’ok allo sbarco.

Quella di Massari dovrebbe essere l’ultima testimonianza. Il calendario del giudice Sarpietro prevede l’udienza di discussione delle parti a marzo e, possibilmente prima di Pasqua, il deposito della sua decisione che potrebbe mandare a giudizio Matteo Salvini davanti ad una sezione del tribunale di Catania o disporre il non luogo a procedere. Sul calendario pesa però l’incognita di una richiesta delle parti civli che hanno formalizzato quanto anticipato verbalmente all’ultima udienza, l’opportunità di convocare in aula l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara. A lui vorrebbero chiedere conto di quello scambio di messaggi con un collega magistrato nel quale, commentando l’inchiesta aperta dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio su un altro sbarco successivo, quello di Open Arms, si lasciava intendere che Salvini fosse vittima di un attacco politico-giudiziario. Una richiesta, quella delle parti civili, a cui il difensore di Matteo Salvini, Giulia Bongiorno, non si opporrà anche l’obiettivo del leader della Lega è di non perdere tempo e di chiudere prima possibile la partita di Catania.