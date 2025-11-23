Caso Giuli Italia: addio del portavoce

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha accettato le dimissioni del capo ufficio stampa, Piero Tatafiore. Le dimissioni sono state presentate dopo che il ministero aveva pubblicato tre comunicati di sostegno al candidato governatore del centrodestra, Edmondo Cirielli, durante la sua visita a Napoli. Questo atto è stato considerato un errore istituzionale e ha provocato la reazione dei deputati del Partito Democratico nella commissione Cultura.

Il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari è stato informato dell’accaduto e ha mantenuto la calma, nonostante la situazione di tensione all’interno del ministero. Giuli ha chiesto chiarimenti a Tatafiore, il quale ha ammesso l’errore e ha presentato le sue dimissioni, che sono state accettate.

Questo fatto è solo l’ultimo di una serie di eventi che hanno interessato il ministero della Cultura. In passato, il ministro Gennaro Sangiuliano era stato al centro di una storia sentimentale che lo aveva costretto a dimettersi. Anche Vittorio Sgarbi, all’epoca sottosegretario, era stato costretto a lasciare il suo incarico a causa di alcune controversie.

Il ministero della Cultura è stato interessato da numerous altre dimissioni e polemiche, tra cui quelle di Francesco Gilioli, capo di gabinetto, e di Nicola Borrelli, direttore generale del cinema e dell’audiovisivo. Inoltre, il ministro Giuli ha avuto alcuni contrasti con la sottosegretaria Lucia Borgonzoni e con l’attore Elio Germano, che ha criticato il ministro per le sue posizioni sulla crisi del cinema italiano.